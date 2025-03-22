Під час мобілізації в Україні з'явилося питання щодо можливості внесення висновків без реального медичного огляду.

З початку повномасштабної агресії росії триває воєнний стан та загальна мобілізація в Україні, повідомляє Politeka.

Вона вимагає від військовозобов'язаних чоловіків пройти військово-лікарську комісію. Нещодавно в Україні було запроваджено електронні направлення на ВЛК, що викликало питання щодо можливості внесення висновків без реального медичного огляду. Міноборони України дало роз'яснення.

У відомості зазначили, що військово-лікарська комісія обов'язково має проводити огляд кожної особи. Лікарі, які працюють у складі комісії, під час огляду ознайомлюються з медичними записами в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), а також з іншими медичними документами, які надаються військовозобов'язаним. ВЛК вводять свої висновки до електронних систем, що дозволяють сформувати точну картину здоров'я людини.

Крім того, після медичного огляду, усі члени комісії, включаючи голову та секретаря, підписують постанову кваліфікаційними цифровим підписами (КЕП), що є юридично значущими. Усі рішення, прийняті комісією, фіксуються в МІС ЗСУ, що дозволяє забезпечити прозорість та зручність у контролі за виконанням військово-лікарської експертизи.

Отже, усі процеси, пов’язані з мобілізацією в Україні, стали більш ефективними, швидкими та прозорими завдяки інтеграції сучасних технологій. Водночас важливо зазначити, що реальний огляд залишається невід’ємною частиною процесу, навіть із впровадженням електронних направлень.

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