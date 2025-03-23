Синоптики склали прогноз погоди в Києві на тиждень з 24 по 30 березня та попередили про надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу Азорського антициклону.

Прогноз погоди в Києві на тиждень з 24 по 30 березня каже про те, що новий робочий тиждень не принесе несподіваних змін, похолодання, збережеться й надалі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у першій половині неділі прогнозується надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу Азорського антициклону, що починає розвиватися.

Синоптики склали прогноз погоди в Києві на тиждень з 24 по 30 березня. 24.03 не порадує українців теплом. В понеділок пройде дощ, а температура повітря знизиться до +9 градусів. Цей день намагалися провести в колі сім'ї, йти в гості вважалося небажаним. Також в давнину в церквах освячували насіння перед висіванням. Вірили, що це допоможе підвищити урожай.

У вівторок 25-ого повітря прогріється до +12 градусів. Цей день обіцяє хмарні погодні умови з дрібним дощем. Наші предки вважали поганою прикметою йти з дому і відправлятися в далеку дорогу. Пов'язано це з тим, що вулиці були сирими і покритими струмками, а дороги були зовсім не їздовими.

Середа 26-ого розпочнеться з опадів. Вночі дощ стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура – від +7 до +15 градусів. За прикметами, вода цього дня набуває чудодійних і цілющих властивостей. Тому для міцного здоров'я і благополуччя в це народне свято варто попити води з колодязя або джерела.

У четвер, 27-ого синоптики обіцяють від 8 до 12 зі знаком “+”. Протягом усього дня буде похмуро. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора він повинен припинитися. Здавна казали, чим щасливіше і радісніше проведеш цей день, тим кращим буде майбутнє життя.

П'ятниця 28-ого, з самого ранку знову принесе опади. Небо затягнеться хмарами. Температура повітря – +7 до +16. Цей день вважається сприятливим для прибирання. Наші предки гоаорили, очищаючи оселю від бруду, ви також очистите її від негативної енергії.

Субота 29-ого не порадує. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар - прогріється від +9 до +14. В народі вірили, що цього числа не можна сушити білизну та одяг на вулиці або на балконі, адже це принесе невдачі. Заборонено також шкодити деревам, обрізати і рубати їх, ламати гілки.

Неділя 30-ого, стане єдиним днем, коли опади відступлять, протримається +8 до +14. З давен вірили, що якщо не видно шпаків, то найближчим часом буде негода. Гуси, що високо летять, віщують снігопади. Великі струмки передвіщають мокре літо.

Отже прогноз дожи в Києві на тиждень з 24 по 30 березня обіцяє дощову та прохолодну температуру.

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