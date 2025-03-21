Під час того, як йде мобілізація в Україні, військовозобов’язані громадяни можуть бути оголошені у розшук за порушення правил військового обліку.

Підтвердити або спростувати цей статус можна через мобільний застосунок "Резерв+" в момент, коли мобілізація в Україні триває, пише Політека.

Як пояснює адвокат Юрій Айвазян, військові комісаріати можуть ініціювати розшук громадянина, якщо він ухиляється від військового обліку чи ігнорує повістки в час, коли йде мобілізація в Україні. Проте для цього потрібні вагомі підстави та рішення суду.

Цей процес передбачає внесення відповідної інформації у бази правоохоронних органів, а також повідомлення самого військовозобов’язаного.

Мобільний застосунок "Резерв+", який використовується для ведення військового обліку, відображає актуальну інформацію про статус громадянина. За словами юриста, у профілі в додатку з’явиться спеціальна червона стрічка з відповідним повідомленням, якщо щось змінилося.

Якщо на блокпості чи під час перевірки документів громадянину повідомляють, що його шукають, але відповідного сповіщення в "Резерв+" немає, така інформація може бути хибною. У таких випадках юристи рекомендують звернутися до ТЦК або правоохоронних органів для уточнення деталей.

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