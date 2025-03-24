lifecell запустив спеціальну пропозицію для корпоративних клієнтів, які бажають оптимізувати витрати на зв’язок.

До кінця 2025 року юридичні особи можуть підключити бізнес-тариф від lifecell всього за 100 гривень на місяць, повідомляє Політека.

Як пишуть на офіційному сайті компанії, популярний український мобільний оператор оголосив про старт акції "сТОП-ціна бізнес", яка діятиме для нових корпоративних абонентів. Головна перевага – можливість користуватися тарифом "Бізнес Плюс 149" за спеціальною ціною 100 грн/міс. замість стандартних 149 грн. Для цього потрібно перенести лінію в мережу Лайфсел до 31 грудня 2025 року.

Підключивши акційну пропозицію, клієнти отримають: безлімітні дзвінки всередині мережі lifecell; необмежений інтернет (швидкість до 75 ГБ на максимумі, потім – до 1 Мбіт/с); 800 хвилин на дзвінки по Україні.

Оператор наголошує, що знижена фіксована вартість діятиме до кінця 2026 року. Це дозволяє планувати витрати на зв’язок без ризику непередбачених підвищень.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно: перенести лінію через послугу MNP. Це можна зробити, залишивши заявку на сайті або звернувшись до персонального менеджера; підключити тариф "за 149 гривень, після чого автоматично активується знижена вартість 100 грн/міс.

Акція доступна для юридичних осіб та ФОПів. Додатково клієнти отримують можливість керувати послугами онлайн, консультуватися з персональним менеджером та зберігати всі важливі контакти без змін.

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