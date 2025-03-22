Умови мобілізації в Україні можуть змінитися, дізнайтеся про це більше.

У Верховній Раді України був зареєстрований законопроект, який передбачає зміни в мобілізації в Україні та зниження верхньої межі призовного віку з 60 до 55 років, повідомляє Politeka.

Цей законопроект №12222 спрямований на зменшення вікової категорії осіб, які підлягають мобілізаційному процесу, а саме звільнення від призову чоловіків віком від 55 років. Як пояснили автори ініціативи, середня тривалість життя українських чоловіків становить близько 63 років, а також особи віком понад 55 років часто мають проблеми зі здоров'ям, що підтверджується медичними оглядами військово-лікарських комісій. Це означає, що більшість з них класифікуються як обмежено придатні до служби.

Законопроект вже підтримала громадськість: петиція на цю тему зібрала необхідні 25 000 підписів для офіційного розгляду. Генеральний штаб Збройних сил України також зазначає, що для виконання оперативних завдань потрібні насамперед особи віком до 55 років, оскільки старші українці можуть мати труднощі у виконанні певних бойових завдань. Водночас, військові керівники визнають цінність навичок чоловіків старше цього віку, які можуть виконувати допоміжні функції в оборонних структурах.

Цей законопроект був вперше поданий у листопаді 2024 року та чекає на розгляд Верховною Радою, що може суттєво змінити систему мобілізації в Україні.

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