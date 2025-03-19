Учасники можуть отримати 1199 бонусів на зв’язок від lifecell, виконавши прості умови, повідомляє Політека.

На офіційному сайті компанії вказано, що для того, щоб отримати 1199 бонусів, необхідно: придбати акційний смартфон у фірмових магазинах або в інтернет-магазині, активувати його та підключити послугу "Мобільний захист" на 91 день за 1 грн.

Дана пропозиція діє по всій території України з 18 листопада 2024 року до 30 квітня 2025 року.

Додаткові акції від оператора

Компанія також пропонує своїм користувачам можливість отримати доступ до сервісу "lifecell music", що дозволить слухати до мільйона треків без витрати мобільного трафіку. Послугу можна підключити до 6 березня 2025 року, використовуючи USSD-код *335# або через застосунок, який можна завантажити у Google Play та App Store.

Крім того, абоненти оператора можуть виграти пару квитків на концерт KOLA, який відбудеться 8 березня 2025 року в Києві. Усього буде обрано 5 переможців.

Отде, завдяки новій акції абоненти можуть не лише отримати приємні подарунки на зв’язок, а й скористатися вигідними музичними сервісами та навіть відвідати концерт популярної виконавиці.

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