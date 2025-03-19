Оренда у Києві залишається суттєво вищою, ніж у передмісті української столиці.

Оренда житла в Києві значно дорожча, ніж у передмісті, однак, є райони столиці, де ціни наближаються до рівня в околицях, повідомляє Politeka.net.

Відомо, де вартість найбільше "б’ють" більше по кишені.

Середні ціни:

однокімнатні квартири – близько 16 500 гривень на місяць;

двокімнатні – 25 000 гривень;

трикімнатні – 41 900 гривень.

Вартість сильно залежить від місця розташування. Найдорожча оренда житла в Києві район – Печерськ, де винаймання однокімнатної квартири становить в середньому 33 600. Слідують Шевченківський і Голосіївський райони, де винаймання однокімнатних квартир коштує 24 000 та 18 500 відповідно.

Найдешевші варіанти – у Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах. Тут однокімнатні квартири можна знайти за ціною від 9 000 до 13 500 на місяць.

Однокімнатні у передмісті:

Буча – 11 000;

Ірпінь – 12 000;

Вишгород – 10 000;

Бровари – 11 000;

Вишневе – 12 000;

Софіївська Борщагівка – 13 000;

Петропавлівська Борщагівка – 14 000.

Тариф на електроенергію однаковий як у Києві, такі і передмісті. Він становить 4,32 грн за кВт/год. Вартість газу також однакова, вона коливається від 7,96 до 9,99 грн 1 м³ (залежно від постачальника) + 0,384 гривні за доставку.

У передмісті може відрізнятись хіба що вартість доставки газу, оскільки там є два постачальники: "Київгаз" встановив ціну 0,384 грн за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 грн.

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