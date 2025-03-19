Оренда житла в Києві значно дорожча, ніж у передмісті, однак, є райони столиці, де ціни наближаються до рівня в околицях, повідомляє Politeka.net.
Відомо, де вартість найбільше "б’ють" більше по кишені.
Середні ціни:
- однокімнатні квартири – близько 16 500 гривень на місяць;
- двокімнатні – 25 000 гривень;
- трикімнатні – 41 900 гривень.
Вартість сильно залежить від місця розташування. Найдорожча оренда житла в Києві район – Печерськ, де винаймання однокімнатної квартири становить в середньому 33 600. Слідують Шевченківський і Голосіївський райони, де винаймання однокімнатних квартир коштує 24 000 та 18 500 відповідно.
Найдешевші варіанти – у Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах. Тут однокімнатні квартири можна знайти за ціною від 9 000 до 13 500 на місяць.
Однокімнатні у передмісті:
- Буча – 11 000;
- Ірпінь – 12 000;
- Вишгород – 10 000;
- Бровари – 11 000;
- Вишневе – 12 000;
- Софіївська Борщагівка – 13 000;
- Петропавлівська Борщагівка – 14 000.
Тариф на електроенергію однаковий як у Києві, такі і передмісті. Він становить 4,32 грн за кВт/год. Вартість газу також однакова, вона коливається від 7,96 до 9,99 грн 1 м³ (залежно від постачальника) + 0,384 гривні за доставку.
У передмісті може відрізнятись хіба що вартість доставки газу, оскільки там є два постачальники: "Київгаз" встановив ціну 0,384 грн за 1 м³, "Газмережі" - 1,788 грн.
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