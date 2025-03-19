Аренда в Киеве остается существенно выше, чем в пригороде украинской столицы.

Аренда жилья в Киеве значительно дороже, чем в пригороде, однако есть районы столицы, где цены приближаются к уровню в окрестностях, сообщает Politeka.net.

Известно, где стоимость больше всего "бьют" больше по карману.

Средние цены:

однокомнатные квартиры – около 16 500 гривен в месяц;

двухкомнатные – 25 000 гривен;

трехкомнатные – 41 900 гривен.

Стоимость сильно зависит от месторасположения. Самая дорогая аренда жилья в Киеве – Печерск, где снять однокомнатную квартиру составляет в среднем 33 600. Следуют Шевченковский и Голосеевский районы, где, однокомнатные квартиры стоят 24 000 и 18 500 соответственно.

Самые дешевые варианты – в Деснянском, Днепровском и Святошинском районах. Здесь однокомнатные квартиры можно найти от 9000 до 13500 в месяц.

Однокомнатные в пригороде:

Буча – 11 000;

Ирпень – 12 000;

Вышгород – 10 000;

Бровары – 11 000;

Вишневое – 12 000;

Софиевская Борщаговка – 13 000;

Петропавловская Борщаговка – 14000.

Тариф на электроэнергию одинаков как в Киеве, так и пригороде. Он составляет 4,32 грн за кВт/ч. Стоимость газа также одинакова, она колеблется от 7,96 до 9,99 грн. 1 м³ (в зависимости от поставщика) + 0,384 гривны за доставку.

В пригороде может разниться стоимость доставки газа, поскольку там есть два поставщика: "Киевгаз" установил цену 0,384 грн за 1 м³, "Газсети" - 1,788 грн.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала,"Рядом лес и река Десна": в Украине "за копейки" можно купить недвижимость, кадры.

Также Politeka писала, что Компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, Цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.