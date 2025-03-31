Дізнайтеся, як відбуваються індивідуальні та масові коригування пенсії в Україні.

Перерахунок пенсії в Україні — це процес коригування її розміру, що відбувається у разі змін в особистих обставинах пенсіонера, повідомляє Politeka.

Це може бути результатом подачі нових документів, змін у законодавстві чи соціальних стандартах. У залежності від ситуації він може бути індивідуальним або масовим.

Масовий перерахунок відбувається без звернення особи. Органи Пенсійного фонду України здійснюють його на основі законодавчих актів, зокрема законів чи постанов Кабінету Міністрів. Такі коригування фінансової підтримки проводяться автоматизовано, і включають в себе врахування таких даних, як вік, страховий стаж, заробіток та інші відомості, що є в пенсійній справі.

Це стосується великої кількості пенсіонерів, чиї особисті дані відповідають встановленим вимогам. Масовий перерахунок відбувається, зокрема, при зміні середньої заробітної плати, мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму.

Індивідуальний перерахунок пенсії в Україні відбувається на підставі заяви особи. Пенсіонер має подати необхідні документи для зміни розміру допомоги, такі як підтвердження стажу чи заробітку.

Індивідуальні коригування виплат здійснюються для осіб, які хочуть змінити тип виплат або отримати додаткову допомогу. Важливо, що корекція допомоги не проводиться для пенсіонерів, які продовжують працювати або отримувати дохід, що підлягає соціальному страхуванню, до моменту припинення роботи.

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