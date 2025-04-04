Загальна мобілізація в Україні продовжується, і воєнний стан залишається в силі, повідомляє Politeka.
У цей період чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до війська. Проте деяким категоріям громадян надається право на відстрочку від призову.
Відповідно до нових змін у законодавстві, кілька категорій осіб, які раніше мали таку можливість, тепер можуть бути мобілізовані.
Звільнити від служби тепер можуть не всіх студентів. Тепер право на відстрочку є тільки у тих, хто навчається за денною або дуальною формою навчання та здобуває вищу освіту першого рівня. Здобуття другої чи третьої вищої освіти не є основою для її надання.
Також можлива мобілізація батьків трьох неповнолітніх дітей, які мають заборгованість по аліментах. Водночас звільнення від служби більше не надають і батькам-одинакам, якщо мати не залишилася батьківських прав, не померла або не зникла безвісти, та не відбуває покарання.
З 1 серпня 2024 року мобілізуються також чоловіки, які доглядають за батьками своєї дружини, якщо вони мають інвалідність 1 чи 2 групи. Відтепер звільнити від служби можуть лише тих, хто доглядає за власними батьками з інвалідністю.
Зміни також стосуються зведених братів загиблих захисників. Вони більше не мають звільнення від служби, адже це право зберігається лише за рідними або неповнорідними братами і сестрами.
І, зрештою, відстрочка скасована для осіб, які працюють на підприємствах і в організаціях Міністерства оборони.
Мобілізація в Україні продовжується, і громадянам варто важливо стежити за новими законодавчими ініціативами.
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