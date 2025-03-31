Не всі особи, які працювали за кордоном зможуть мати зарахування свого стажу для отримання пенсії в Україні.

Якщо ви працювали за кордоном і здобули частину трудового стажу там, це може вплинути на вашу пенсію в Україні, повідомляє Politeka.

Важливо розуміти, чи буде зараховуватися іноземний стаж та які документи потрібно надати для підтвердження цього періоду.

25 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт, який вирішує питання про нарахування трудового досвіду. Згідно з новим законодавством, Україна тепер враховує страховий етап, набутий за кордоном, навіть без укладених угод між країнами. Це означає, що якщо ви працюєте за кордоном і повернулися додому, ваш іноземний трудовий досвід буде враховано при нарахуванні виплат, якщо ви надасте в підтвердження документи до Пенсійного фонду.

Розмір пенсії в Україні буде залежати від кількості сплачених в Україні страхових внесків, наявного стажу до 1 січня 2024 року, а також від того, коли ви виходите на пенсійний відпочинок та скільки років роботи за кордоном.

Проте, є важливе обмеження: стаж, набутий у Росії, не буде зараховуватися. Це стосується роботи в силових структурах Росії, незаконних збройних формуваннях, судових і правоохоронних органах після 19 лютого 2014 року, а також у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях.

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