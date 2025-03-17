Деякі літні люди отримають додаткові гроші, адже пенсія в Україні в березні 2025 року буде супроводжуватись "віковими доплатами".

Пенсія в Україні збільшиться не для всіх громадян старшого віку, повідомляє Політека.

Це питання регулюється урядовою постановою №849 від 16 грудня 2020 року.

Згідно з законодавством, громадяни старшого віку отримують доплати залежно від свого віку. Так, у березні 2025 року вони становитимуть: 300 гривень — для осіб, яким виповнилося 70 років і більше; 456 — 75 років і більше; 570 — 80 років і більше.

Зазначимо, що ці гроші не підсумовуються, а замінюються на більшу суму після досягнення кожного нового вікового бар'єра. Нарахування цих виплат буде автоматичним, і пенсіонерам не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду. Вони будуть виплачуватися разом з основною частиною грошового забезпечення.

Пенсія в Україні: кому не дадуть надбавки

Не всі пенсіонери зможуть отримати вікові доплати. Законодавство передбачає певні обмеження. Так, якщо основні виплати особи перевищують 10 340 гривень, вона не матиме права на додаткові гроші, навіть якщо їй виповнилося 70.

Проте є інша можливість для старших людей. Зокрема, після досягнення 80 років вони можуть отримати додаткову грошову компенсацію від держави, якщо у них суттєво погіршилося здоров’я і вони потребують сторонньої допомоги. Для цього необхідно надати медичні довідки та документи, що підтверджують потребу в регулярній допомозі.

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