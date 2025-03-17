Некоторые пожилые люди получат дополнительные деньги, ведь пенсия в Украине в марте 2025 года будет сопровождаться "возрастными доплатами".

Пенсия в Украине увеличится не для всех граждан постарше, сообщает Политика.

Этот вопрос регулируется правительственным постановлением №849 от 16 декабря 2020г.

Согласно законодательству, граждане постарше получают доплаты в зависимости от своего возраста. Так, в марте 2025 года они составят: 300 гривен – для лиц, которым исполнилось 70 лет и старше; 456 - 75 лет и старше; 570 - 80 лет и больше.

Эти деньги не суммируются, а заменяются на большую сумму после достижения каждого нового возрастного барьера. Начисление этих выплат будет автоматическим, и пенсионерам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда. Они будут выплачиваться вместе с основной частью денежного довольствия.

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Не все пенсионеры могут получить возрастные доплаты. Законодательство предусматривает определенные ограничения. Так, если основные выплаты лица превышают 10 340 гривен, он не будет иметь права на дополнительные деньги, даже если ему исполнилось 70.

Однако есть другая возможность для пожилых людей. В частности, по достижении 80 лет они могут получить дополнительную денежную компенсацию от государства, если у них существенно ухудшилось здоровье и они нуждаются в посторонней помощи. Для этого необходимо предоставить медицинские справки и документы, подтверждающие необходимость в регулярной помощи.

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