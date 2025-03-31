Подорожчання олії в Києві призвело до змін у цінах на продукти серед населення, зокрема на Олейну та Щедрий Дар.

Подорожчання олії в Києві відбулося за останній місяць, повідомляє Politeka.

Станом на березень 2025 року середній цінник на Олейну (850 мл) становить 77,55 грн. Поточні ціни варіюються: в Ашані вона коштує 68,90, у Мегамаркеті – 81,40, у Метро – 77,90 , а в Novus – 81,99. Порівняно з лютим 2025 року, коли середній цінник була 73,86 гривень, зростання склало 4,30.

Ще більший ріст цінників відбувся на Щедрий Дар (850 мл), де середня ціна на 15 березня 2025 року становить 80,80 грн, що на 2,83 гривень більше, ніж у лютому. Вартість змінюються: в Auchan і Metro коштує 79,20 гривень, а в Novus – 83,99.

Така ситуація з подорожчанням олії в Києві свідчить про загальні тенденції на ринку. Споживачам доводиться платити більше за продукцію, яку вони раніше купувати за більш доступними цінами. Це впливає на загальні витрати сімейного бюджету, оскільки цей продукт є одним з основних у щоденному раціоні. Тенденція до зростання цінників, ймовірно, продовжиться, що також може сприяти подальшому підвищенню вартості інших товарів.