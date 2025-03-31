Подорожание масла в Киеве привело к изменениям в ценах на продукты среди населения, в частности, на Олейну и Щедрый Дар.

Подорожание растительного масла в Киеве произошло за последний месяц, сообщает Politeka.

По состоянию на март 2025 средний ценник на Олейну (850 мл) составляет 77,55 грн. Текущие цены варьируются: в Ашане она стоит 68,90, в Мегамаркете – 81,40, в Метро – 77,90, а в Novus – 81,99. По сравнению с февралем 2025 года, когда средний ценник был 73,86 гривен, рост составил 4,30.

Еще больший рост ценников произошел на Щедрый Дар (850 мл), где средняя цена на 15 марта 2025 составляет 80,80 грн, что на 2,83 гривен больше, чем в феврале. Цена меняются: в Auchan и Metro стоит 79,20 гривен, а в Novus – 83,99.

Такая ситуация с подорожанием растительного масла в Киеве свидетельствует об общих тенденциях на рынке. Потребителям приходится платить больше за продукцию, которую они раньше покупали по более доступным ценам. Это влияет на общие расходы семейного бюджета, поскольку этот продукт является одним из основных ежедневном рационе. Тенденция роста ценников, вероятно, продолжится, что также может способствовать дальнейшему повышению стоимости других товаров.