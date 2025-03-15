Синоптики дали прогноз погоди в Києві та області на 16 березня, а також розповіли, скільки ще триватимуть холод і сніг, і коли знову почнеться потепління.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, прогноз погоди на 16 березня в Київській області обіцяє хмарність, вночі з мокрим снігом, повідомляє Політека.

В неділю вдень в столиці та в регіоні без істотних опадів. Вітер очікується північний і північно-східний, невеликий або помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Синоптики також попереджають, що на Київщині в нічні години місцями відбудеться налипання мокрого снігу, можлива ожеледь, а на дорогах ожеледиця, тому водіям у цей день варто бути особливо обережними, пише Політека.

Температура повітря в неділю по області коливатиметься вночі від +3 тепла до -2 градусів морозу, а вдень очікується +3+8 тепла. У столиці в нічні години від 0 до -2 градусів морозу, а в денні повітря прогріється до +5+7.

При цьому в понеділок, як передбачає прогноз погоди, буде ще холодніше: за день температура підніметься з -1-3 градусів морозу до +2+4 тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі також дала детальний прогноз погоди в Києві та області на 16 березня та на наступні дні. За її словами, вночі можливий дощ із мокрим снігом, але вдень гребінь антициклону з Великої Британії виштовхає опади зі столиці.

Наталка Діденко додала, що протягом тижня в Україні триватиме похолодання, в 17-18 березня воно також зачепить східні та південня регіони, але вже з 20 числа почнеться потепління.

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