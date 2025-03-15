По данным Украинского гидрометеорологического центра, прогноз погоды на 16 марта в Киевской области обещает облачность, ночью с мокрым снегом, сообщает Политека.
В воскресенье днем в столице и регионе без существенных осадков. Ветер ожидается северный и северо-восточный, небольшой или умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Синоптики также предупреждают, что на Киевщине в ночные часы местами произойдет налипание мокрого снега, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям в этот день следует быть особенно осторожными, пишет Политека.
Температура воздуха в воскресенье по области будет колебаться ночью от +3 тепла до -2 градуса мороза, а днем ожидается +3+8 тепла. В столице в ночные часы от 0 до -2 градусов мороза, а в дневные часы воздух прогреется до +5+7.
При этом в понедельник, как предполагает прогноз погоды, будет еще холоднее: за день температура поднимется с -1-3 градусов мороза до +2+4 тепла.
Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также дала детальный прогноз погоды в Киеве и области на 16 марта и на следующие дни. По ее словам, ночью возможен дождь с мокрым снегом, но днем гребень антициклона из Великобритании вытолкает осадки из столицы.
Наталья Диденко добавила, что в течение недели в Украине будет продолжаться похолодание, в 17-18 марта оно также коснется восточных и южных регионов, но уже с 20 числа начнется потепление.
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