Доктор Комаровський каже, що головне правило лікування нежиті у дітей - не дати слизу засохнути, і всього існує два фактори, які впливають на появу цього недуга.

Відомий український лікар і телеведучий, доктор Комаровський поділився важливими порадами щодо симптоматичного лікування нежиті, повідомляє Politeka.net.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Лікар підкреслює, що основне правило при лікуванні закладеного носа у дітей — це не дати слизу висохнути. Існує два ключові фактори, що впливають на розвиток цього симптома.

Перший фактор — це повітря, яке дитина вдихає.

"Чим повітря сухіше, тим активніше переходять в нього водяні пари зі слизу. Чим повітря тепліше, тим активніше він висихає. Перший спосіб реалізації головного правила симптоматичного лікування нежиті - підтримувати режим прохолодного вологого повітря", — радить лікар у своєму мікроблозі.

Другий фактор - реологія крові

Впливає також на нежить — реологія крові дитини. Якщо вона згущується, кровообіг у слизових оболонках стає менш активним, що знижує здатність утворювати нормальні рідини. Тому важливо забезпечити дитині достатнє споживання рідини.

"Існує безпосередній зв'язок між в'язкістю крові та в'язкістю слизу: чим густіша кров, тим важче оболонки виробляють нормальний слиз", — пояснив доктор Комаровський. Він також наголосив, що друге ключове правило лікування хвороби — це пити більше води.

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