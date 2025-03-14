Известный украинский врач и телеведущий доктор Комаровский поделился важными советами относительно симптоматического лечения насморка, сообщает Politeka.net.
Об этом он рассказал в своем Instagram.
Врач подчеркивает, что основное правило при лечении заложения носа у детей это не дать слизи высохнуть. Существует два ключевых фактора, влияющих на развитие этого симптома.
Первый фактор – это воздух, который ребенок вдыхает.
"Чем воздух посуше, тем активнее переходят в него водяные пары из слизи. Чем воздух теплее, тем активнее он высыхает. Первый способ реализации главного правила симптоматического лечения насморка - поддерживать режим прохладного влажного воздуха", - советует врач в своем микроблоге.
Второй фактор – реология крови
Влияет также на насморк – реология крови ребенка. Если она сгущается, кровообращение в слизистых становится менее активным, что снижает способность образовывать нормальные жидкости. Поэтому важно обеспечить ребенку достаточное потребление жидкости.
"Существует непосредственная связь между вязкостью крови и вязкостью слизи: чем густее кровь, тем тяжелее оболочки производят нормальную слизь", - пояснил доктор Комаровский. Он также подчеркнул, что второе ключевое правило лечения болезни – это пить больше воды.
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