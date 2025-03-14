Пенсіонери залишаються за межею бідності після того, як виходять на відпочинок після роботи, адже пенсія в Україні - мізерна.

Пенсія в Україні лишається маленькою - основні проблеми, що впливають на низький рівень, пов’язані з недостатнім рівнем сплати внесків, раннім виходом на заслужений відпочинок та існуванням спеціальних категорій, повідомляє Politeka.net.

Про це більше детально розповіла перший заступник міністра соціальної політики України Дар'я Марчак.

Низький рівень сплати внесків

Одна з ключових причин недостатнього фінансування ПФУ – недостатня сплата ЄСВ.

Близько двох мільйонів українців сплачують ЄСВ лише на показнику мінімальної зарплати, а деякі взагалі не роблять відрахувань. Через це ПФУ відчуває дефіцит коштів і змушений покладатися на дотації з державного бюджету.

Ранній вихід на заслужений відпочинок

Наприклад, багатодітні матері мають право на пенсію з 50 років, що значно скорочує період їхнього працевлаштування та, відповідно, суму внесених платежів. У результаті їхня пенсія в Україні часто є мінімальною, оскільки безпосередньо залежить від загального стажу та рівня сплачених внесків.

Спеціальні категорії

Не менш важливою проблемою є існування пільг для окремих громадян. Деякі групи отримують нарахування, які не завжди відповідають розміру їхніх внесків до Пенсійного фонду.

Це створює відчуття несправедливості серед пенсіонерів, які працювали довше або сплачували більше, але отримують менші виплати.

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