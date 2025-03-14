Мобілізація в Україні триває, і важливе значення має коректність даних у реєстрі "Оберіг".

У час, коли йде мобілізація в Україні, якщо у військовозобов'язаних виявили помилку в персональних даних, ТЦК мають виправити неточності, пише Політека.

Як діяти громадянам та які кроки має зробити територіальний центр комплектування — розповів юрист Дмитро Мурач на порталі "Юристи.UA".

У державному військовому реєстрі, де зберігається інформація про військовозобов'язаних, іноді трапляються ситуації, коли щось може бути введено неправильно. Помилки можуть стосуватися таких даних, як дата народження, адреса чи інші важливі відомості, наголосив експерт.

Мобілізація в Україні: що робити в такій ситуації

Як пояснив юрист Мурач, в такому випадку громадянин має звернутися до територіального центру комплектування. Для цього необхідно подати письмову заяву з проханням виправити помилку, вказавши правильну інформацію. Важливо також принести документи, що підтверджують правильність персональної інформації.

Працівники ТЦК зобов'язані виправити особисті дані громадянина, якщо вони підтверджені документами.

Таким чином, для уникнення можливих проблем із призовом, громадяни повинні своєчасно перевіряти реєстр та в разі виявлення неточностей звертатися до ТЦК, підсумував юрист.

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