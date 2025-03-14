Мобилизация в Украине продолжается, и важное значение имеет корректность данных в реестре "Оберег".

В то время, когда идет мобилизация в Украине, если у военнообязанных обнаружили ошибку в персональных данных, ТЦК должны исправить неточности, пишет Политека.

Как действовать гражданам и какие шаги должен сделать территориальный центр комплектования – рассказал юрист Дмитрий Мурач на портале "Юристи.UA".

В государственном военном реестре, где хранится информация о военнообязанных, иногда случаются ситуации, когда чтото может быть введено неправильно. Ошибки могут касаться таких данных, как дата рождения, адрес или другие важные сведения, подчеркнул эксперт.

Мобилизация в Украине: что делать в такой ситуации

Как пояснил юрист Мурач, в таком случае гражданин должен обратиться в территориальный центр комплектования. Для этого необходимо подать письменное заявление с просьбой поправить ошибку, указав правильную информацию. Важно также принести документы, подтверждающие правильность персональной информации.

Сотрудники ТЦК обязаны исправить личные данные гражданина, если они подтверждены документами.

Таким образом, во избежание возможных проблем с призывом граждане должны своевременно проверять реестр и в случае выявления неточностей обращаться в ТЦК, подытожил юрист.

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