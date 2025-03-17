У березні 2025 року зафіксовано значне подорожчання курятини та сала в Києві, зокрема в супермаркетах "Ашан", "Метро" та "Варус".

Останнім часом українці помітили значне подорожчання курятини та сала в Києві, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, у березні 2025 року вартість курячого м'яса підвищилася у всіх категоріях. Куряче стегно тепер коштує в середньому 125,40 грн за кг, хоча в окремих мережах, таких як Novus, його можна знайти за 114,00, а в Megamarket — за 136,80. Філе, яке вважається дієтичним продуктом, подорожчало до 185,43, тоді як ціна на цілу курячу тушку досягла 94,15.

Значне зростання цін торкнулося й преміальних марок курятини. Наприклад, "Наша Ряба" філе тепер коштує рекордні 220,70, а стегно цієї марки продається за 188,95. Це свідчить про загальне подорожчання м’яса, яке стало відчутним для споживачів.

Ситуація із салом також не залишилася без змін. Традиційний український продукт, який користується великим попитом, став дорожчим у всіх категоріях. Домашній продукт, який ще в лютому коштувало 232,47 за кілограм, у березні продається вже за 239,70. Солоне - за місяць подорожчало ще більше — з 247,24 до 264,80 грн за кілограм.

Те, що відбувається, пояснюється кількома факторами, зокрема зростанням цін на корми, зменшенням поголів'я худоби, а також загальною економічною ситуацією в країні. Фахівці прогнозують, що тенденція до підвищення вартості може зберегтися й надалі, особливо якщо економічні виклики та витрати на виробництво залишаться на високому рівні.

Українцям доводиться адаптуватися до нових цінових реалій та шукати альтернативні варіанти покупок. Подорожчання курятини та сала в Києві змушує людей переходити на дешевші види м’яса, такі як свинина або індичка.

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