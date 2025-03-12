Сьогодні, 12 березня, за кількома адресами спостерігається відключення води та опалення на Київщині.

Українці зіштовхнулись з несподіваних відключенням води та опалення на Київщині 12 березня, зокрема йдеться про Бровари, повідомляє Politeka.net.

Про це попередив мер Броварів Ігор Сапожко на своєму каналі в Телеграм.

Відключення води та опалення на Київщині 12 березня не були запланованими. Спостерігаються перебої з теплопостачанням та водопостачанням за кількома адресами. Згідно з інформацією, опублікованою Ігорем Сапожком, відключення буде на вулиці Ярослава Мудрого, 1. Там тимчасово немає опалення, а його відновлення очікується після ремонтних робіт, які обіцяють закінчити до 24:00.

Крім того, на вулиці Київська, 298а спостерігаються перебої з водопостачанням, і його планують відновити до 14:00.

Також міський голова Броварів Ігор Сапожко ініціював опитування серед мешканців міста щодо пріоритетності ремонту доріг.

Він зазначив, що неодноразово чув думки про те, що капітальний ремонт доріг можна відкласти, але є вулиці, які мають велике соціальне значення для громади. Однією з таких є вулиця Павла Чубинського, де розташовані багатоквартирні будинки та навчальний заклад, але дорога потребує ремонту через погане дорожнє покриття. Мер також зазначив, що мешканці за цією адресою неодноразово зверталися з проханням вирішити проблему, зібравши понад 800 підписів.

Останні новини:

Нагадаємо, Politeka писала, Пенсії в Києві: у Міністерстві розкрили, хто з пенсіонерів отримає найбільше після індексації.

Також Politeka писала, що Тарифи на воду у Києві: платіжки можуть зрости вже у квітні, названі нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання молочних продуктів у Києві: як змінилися ціни на молоко та сир.