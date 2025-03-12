Українці зіштовхнулись з несподіваних відключенням води та опалення на Київщині 12 березня, зокрема йдеться про Бровари, повідомляє Politeka.net.

Про це попередив мер Броварів Ігор Сапожко на своєму каналі в Телеграм.

Відключення води та опалення на Київщині 12 березня не були запланованими. Спостерігаються перебої з теплопостачанням та водопостачанням за кількома адресами. Згідно з інформацією, опублікованою Ігорем Сапожком, відключення буде на вулиці Ярослава Мудрого, 1. Там тимчасово немає опалення, а його відновлення очікується після ремонтних робіт, які обіцяють закінчити до 24:00.

Крім того, на вулиці Київська, 298а спостерігаються перебої з водопостачанням, і його планують відновити до 14:00.

Відключення

Також міський голова Броварів Ігор Сапожко ініціював опитування серед мешканців міста щодо пріоритетності ремонту доріг.

Він зазначив, що неодноразово чув думки про те, що капітальний ремонт доріг можна відкласти, але є вулиці, які мають велике соціальне значення для громади. Однією з таких є вулиця Павла Чубинського, де розташовані багатоквартирні будинки та навчальний заклад, але дорога потребує ремонту через погане дорожнє покриття. Мер також зазначив, що мешканці за цією адресою неодноразово зверталися з проханням вирішити проблему, зібравши понад 800 підписів.

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