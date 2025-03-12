Сегодня, 12 марта, по нескольким адресам наблюдается отключение воды и отопление в Киевской области.

Украинцы столкнулись с неожиданным отключением воды и отопления в Киевской области 12 марта, в частности речь идет о Бровары, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредил мэр Броваров Игорь Сапожко на своем канале в Телеграмме.

Отключение воды и отопления в Киевской области 12 марта не было запланировано. Наблюдаются перебои с теплоснабжением и водоснабжением по нескольким адресам. Согласно информации, опубликованной Игорем Сапожко, отключение будет на улице Ярослава Мудрого, 1. Там временно нет отопления, а его восстановление ожидается после ремонтных работ, которые обещают закончить до 24:00.

Кроме того, на улице Киевская, 298а, наблюдаются перебои с водоснабжением, и его планируют возобновить до 14:00.

Также городской голова Броваров Игорь Сапожко инициировал опрос среди жителей города по приоритетности ремонта дорог.

Он отметил, что неоднократно слышал мнения о том, что капитальный ремонт дорог можно отложить, но есть улицы, имеющие большое социальное значение для общества. Одной из таких является улица Павла Чубинского, где расположены многоквартирные дома и учебное заведение, но дорога нуждается в ремонте из-за плохого дорожного покрытия. Мэр также отметил, что жители по этому адресу неоднократно обращались с просьбой решить проблему, собрав более 800 подписей.

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