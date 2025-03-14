Українці спостерігають подорожчання хлібобулочних виробів у Києві, що впливає на стан гаманців.

Подорожчання хлібобулочних виробів у Києві, зокрема лаваша, батона та хліба пшеничного стало трендом в останній час, повідомляє Політека.

Впродовж останнього місяця подорожчали майже всі популярні види продукції, що відображається на споживчому ринку столиці.

Найбільше зростання продемонстрував лаваш Кавказький (230 г), середня вартість якого зросла з 30,25 грн у лютому до 33,50 грн у березні , тобто на 7,6 грн за місяць. За даними мережі Ашан, 10 березня його можна було придбати саме за 33,50 грн.

Аналогічний тренд торкнувся і лаваша Персидського (230 г): якщо минулого місяця середня ціна складала 32,36 грн , то зараз вона піднялася до 34,13 грн.

На відміну від лаваша, вартість батонів залишилася практично без змін. Батон "Рум'янець" (450 г) коштував у лютому 29,57 грн, а в березні його ціна зупинилася на 29,89 грн у мережі Novus.

Хліб пшеничний нарізка (650 г) за останній місяць зріс у ціні на 1,90 грн. Середня вартість була 38,79 грн , а станом на 10 березня — 40,65 грн. У мережі Megamarket його можна знайти за 39,80 грн, тоді як у Novus — 41,49 грн.

Також варто відзначити, що "Цар Хліб" (600 г) подорожчав на 0,32 грн – з 40,83 грн у лютому до 41,87 грн у березні.

Ціни на "Ризький Бородинівський" (300 г) також зросли. Середня ціна у лютому була 43,78 грн , а зараз вона становить 44,63 грн. Найдорожче цей хліб пропонує Мегамаркет – 47,70 грн, тоді як в Ашані та Метро його можна придбати за 43,10 грн.

Подорожчання хлібобулочних виробів у Києві триває, і це може бути пов’язано із загальним зростанням витрат на виробництво, логістику та сировину. Водночас споживачі змушені адаптуватися до нових цін, шукаючи вигідніші пропозиції в різних торгових мережах.

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