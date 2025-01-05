Якщо українці не мають достатнього трудового стажу для виходу на пенсію, вони можуть докупити необхідні місяці або навіть роки.

Про це повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Лідія Ткаченка в ефірі "Київ24". Ця "функція" не всім по кишені.

У 2025 році для зарахування одного повного місяця стажу потрібно буде сплатити 1760 гривень, а річний стаж обійдеться в 21 480 гривень, що може бути надто великою сумою для деяких громадян. Цією можливістю можуть скористатися всі українці, яким виповнилося 16 років.

Згідно з інформацією урядового порталу, можливість докупити трудовий стаж доступна не лише тим, хто проживає за кордоном і планує отримувати пенсію в Україні, але й громадянам з низьким офіційним доходом, які бажають збільшити розмір майбутніх виплат.

Докупити страховий стаж можуть як застраховані, так і незастраховані особи, віком від 16 років, що належать до однієї з таких категорій:

Особи, які працюють за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні;

Громадяни передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію;

Люди з низьким офіційним доходом, що прагнуть збільшити розмір своєї пенсії.

За словами Лідії Ткаченко, у 2025 році для зарахування одного повного місяця стажу необхідно сплатити мінімальний страховий внесок у сумі 1760 гривень, що становить 21 480 гривень за рік стажу.

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