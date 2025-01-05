Електросамокат і його комплектуючі будуть повернуті власнику, компанії Bolt Operations.

Франківський районний суд Львова виніс вирок у справі про крадіжку електросамоката.

Про це йдеться у вироку суду, який оприлюднили на Opendatabot.

Обвинувачений, мешканець Львова, визнав свою провину та отримав умовне покарання після того, як вкрав самокат компанії Bolt.

Інцидент стався 1 грудня 2024 року на вулиці Володимира Великого, коли чоловік викрав зеленого електросамоката, вартістю 6000 гривень. У ході судового процесу обвинувачений підтвердив свою провину.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Втім, з огляду на щире каяття, активну співпрацю зі слідством і відсутність обтяжувальних обставин, суд звільнив його від відбування покарання, встановивши випробувальний термін на один рік.

Електросамокат і його комплектуючі будуть повернуті власнику — компанії Bolt Operations. Окрім того, з обвинуваченого стягнуть процесуальні витрати в сумі 1591,80 грн.

Також Politeka писала про те, що у Дніпрі 38-річний чоловік позбавив заощаджень двох пенсіонерів та переховувався від поліції в Одесі.

Перша жертва — пенсіонерка, до якої злодійник потрапив під виглядом перевірки лічильника, а згодом обікрав. В іншому випадку чоловік ошукав 82-річного дідуся, запропонувавши йому послугу з розміну грошей, натомість залишивши йому «сувенірні» купюри.

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