Электросамокат и его комплектующие будут возвращены владельцу компании Bolt Operations.

Франковский районный суд Львова вынес приговор по делу о воровстве электросамоката.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном на Opendatabot .

Обвиняемый житель Львова признал свою вину и получил условное наказание после того, как украл самокат компании Bolt.

Инцидент произошел 1 декабря 2024 года на улице Владимира Великого, когда мужчина похитил зеленый электросамокат, стоимостью 6000 гривен. В ходе судебного процесса обвиняемый подтвердил свою вину.

Суд признал мужчину виновным в краже по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Впрочем, учитывая искреннее раскаяние, активное сотрудничество со следствием и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок на один год.

Электросамокат и его комплектующие будут возвращены владельцу компании Bolt Operations. Кроме того, с обвиняемого взыскат процессуальные расходы в сумме 1591,80 грн.

Также Politeka писала о том, что в Днепре 38-летний мужчина лишил сбережений двух пенсионеров и скрывался от полиции в Одессе.

Первая жертва — пенсионерка, к которой воров попал под видом проверки счетчика, а впоследствии обокрал. В противном случае мужчина обманул 82-летнего дедушку, предложив ему услугу по размену денег, оставив ему «сувенирные» купюры.

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