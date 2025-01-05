В межах програми "Нацкешбек" українці отримують компенсацію у розмірі 10% від вартості товарів, вироблених в Україні.

У застосунку "Дія" виникла плутанина з нарахуванням "Нацкешбеку" за грудень.

Про це повідомили представники Міністерства цифрової трансформації України на офіційній сторінці "Дії" в соцмережі Facebook.

Українцям пояснили, коли вони можуть очікувати на виплату компенсацій на картки "Національного кешбеку" за покупки вітчизняних товарів у грудні 2024 року. Виявилося, що в застосунку "Дія" з’явилася некоректна інформація.

Запит щодо виплат надійшов від однієї з користувачок, яка поцікавилася, коли слід очікувати нарахування коштів на картки "Національного кешбеку" за грудень. Вона зазначила, що в застосунку йдеться про їх надходження в січні.

"Чому в Дії вказано, що кешбек нарахують у січні, хоча раніше говорилося про лютий за грудень/січень?" — запитала українка.

У відповіді представники Мінцифри пояснили, що нараховані кошти за грудень та січень будуть зараховані тільки в лютому 2025 року, як було зазначено раніше. У "Дії" наразі відображена помилкова інформація.

"Дякуємо за зауваження. Передамо інформацію розробникам. Незабаром вона буде оновлена. Ви отримаєте нараховані кошти за грудень та січень у лютому, відповідно до постанови", — йдеться в офіційному коментарі.

В межах програми "Нацкешбек" українці отримують компенсацію у розмірі 10% від вартості товарів, вироблених в Україні. За місяць можна отримати до 3 тисяч гривень кешбеку.

Перевірити надходження коштів можна через застосунок "Дія". Витрачені кошти можна направити на оплату комунальних послуг, медичних і транспортних витрат, або ж на підтримку ЗСУ, а також для придбання військових облігацій.

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