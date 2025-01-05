В рамках программы "Нацкешбек" украинцы получают компенсацию в размере 10% стоимости товаров, произведенных в Украине.

В приложении "Дія" возникла путаница с начислением "Нацкешбека" за декабрь.

Об этом сообщили представители Министерства цифровой трансформации Украины на официальной странице "Дія" в соцсети Facebook.

Украинцам объяснили, когда они могут ожидать выплаты компенсаций на карточки "Национального кэшбека" за покупки отечественных товаров в декабре 2024 года. Оказалось, что в приложении "Дія" появилась некорректная информация.

Запрос по выплатам поступил от одной из поинтересовавшихся пользователей, когда следует ожидать начисления средств на карточки "Национального кэшбека" за декабрь. Она отметила, что в приложении говорится об их поступлении в январе.

"Почему в Действии указано, что кэшбек насчитают в январе, хотя раньше говорилось о февраль за декабрь/январь?" – спросила украинка.

В ответе представители Минцифры объяснили, что начисленные средства за декабрь и январь будут засчитаны только в феврале 2025 года, как было сказано ранее. В"Дія" отображена ошибочная информация.

"Спасибо за замечания. Передадим информацию разработчикам. Вскоре она будет обновлена. Вы получите начисленные средства за декабрь и январь в феврале, согласно постановлению", - говорится в официальном комментарии.

В рамках программы "Нацкешбек" украинцы получают компенсацию в размере 10% стоимости товаров, произведенных в Украине. В месяц можно получить до 3 тысяч гривен кэшбека.

Проверить поступление средств можно через приложение "Дія" .

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