На Київщині школяр намагався вистрибнути з вікна на очах у вчителя
Після такої спроби 8-річний хлопчик втік.
Про це повідомили в поліції Білої Церкви.
Батькам дитини відразу повідомили про інцидент. Патрульної знайшли хлопчика біля дороги. Він плакав і говорив, що не хоче повертатися в школу.
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Дитину супроводили до навчального закладу та передали працівникам ювенальної превенції.
До слова, у Києві затримали чоловіка, який жорстоко бив жінок і доводив їх до самогубства.
Дві його жертви наклали на себе руки.
Зловмисником виявився відомий тренер і лікар.
Одна з потерпілих розповіла, що в 2013 році він побив її і спалив автомобіль, але його не притягнули до відповідальності, не дивлячись на кримінальні справи.
"Нещодавно вона познайомилася з чоловіком, який втерся їй в довіру і вона не підозрювала, що він виявиться жорстоким маніяком.
Коли Оля почала помічати дивні речі в його поведінці хотіла припинити з ним спілкування, але як видно, від нього піти не вийшло", – розповіла свекруха потерпілої.
Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.