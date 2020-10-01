У Києві затримали чоловіка, який жорстоко бив жінок і доводив їх до самогубства

Дві його жертви наклали на себе руки. Про це повідомили "stolychno.news"

Зловмисником виявився відомий тренер і лікар.

Одна з потерпілих розповіла, що в 2013 році він побив її і спалив автомобіль, але його не притягнули до відповідальності, не дивлячись на кримінальні справи.

Ще одна жертва перебуває у важкому стані і бореться за життя.

"Нещодавно вона познайомилася з чоловіком, який втерся їй в довіру і вона не підозрювала, що він виявиться жорстоким маніяком.

Коли Оля почала помічати дивні речі в його поведінці хотіла припинити з ним спілкування, але як видно, від нього піти не вийшло", – розповіла свекруха потерпілої.

До слова, у Києві 377 нових випадків інфікування китайським вірусом.

Про це повідомив мер Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Захворіли 190 жінок у віці від 18 до 88 років, 148 чоловіків у віці від 19 до 86 років, 22 дівчинки Від 1 до 17 років і 17 хлопчиків від 1 до 16 років. Також хвороба підтвердилася у 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Також повідомляється, що вчора від інфекції померли 10 осіб. За весь час пандемії від вірусу помер 391 житель Києва.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.