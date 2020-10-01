Бабуся Олена, яка продає шкарпетки і панчохи на станції метро Почайна в Києві, давно стала місцевою знаменитістю

94-річна старенька вже 30 років торгує в переходах, а не проганяють її звідси тому, що її "по телевізору показують", – розповіла вона кореспонденту "Громадського".

Раніше вона торгувала на Харківській, 10 років, на Теремках, на Хрещатику і на інших "точках". Як тільки вийшла на пенсію, так відразу і подалася в торгівлю.

"Щоб люди дивилися, що я не прошу в такому віці, а ще ходжу на роботу", – каже киянка.

Вона зізнається, що їй докучають протяги дуже міцно, хоча до них вона вже якось звикла.

"Мені якось Бог допомагає", – впевнена вона.

Без допомоги вищих сил в житті цієї жінки, явно, не обійшлося. Вона вижила в часи Голодомору, а її батьки, дві сестри і брат в 1933 році померли.

За словами бабусі, чотири місяці тому її навіть хотіли взяти до Німеччини в якості свідка, який пережив страшний час голоду, щоб вона розповіла тим, хто заперечує геноцид, про те, що сталося в Україні в 1932-1933 роках.

"Вони хотіли такого свідка, що не так що написано, що був Голодомор, то вони кажуть, що не було. Ну хотіли такого свідка взяти, що він все знає. У нас в Голодомор вимерла сім'я наша з голоду в 1933 році. Любка, Улянка, братик Ваня, тато і мама. Не знаємо, де поховані. А Йосип Солоцій з'їв свого сина. Це Хмельницька область, Старосинявський район, село Олексіївка", - каже вона.

Під час Другої світової війни поруч з нею розірвалася авіабомба, проте жоден осколок не зачепив.

Незважаючи на поважний вік і важку роботу, бабуся Олена не скаржиться на життя:

"Я хотіла шматочок хліба. Більше нічого кращого я не хотіла. А зараз у мене, що хочеш, є. Дуже мені всі допомагають. Дуже мене всі поважають", - каже вона.

Жінка зізналася, що живе у сина, якому 73 роки. Крім того, у неї є ще син і дочка, які живуть в інших містах. Бабуся Олена вже встигла обзавестися не тільки онуками, а й правнуками.

Історія літньої киянки не залишила байдужими користувачів:

"Приголомшливо, що в 94 роки людина працює і має такі ясні мізки. Позитивне ставлення до життя яскраво відбилося на обличчі цієї літньої жінки! Чудово!", "Дуже мила, особливо, коли посміхається. І у мене підозра, що їй потрібна така робота. Інакше, мабуть, її вже не було. Дай їй Бог здоров'я і щасливих років життя", "ще пару таких бабусь – і будемо виходити на пенсію не в 60, а в 90)", "гірко дивитися, що в такому віці людина повинна поневірятися, щоб заробити собі на хліб. Здоров'я бабусі і сором нашим чиновникам, що прирекли людей на таку старість", "а мені соромно за країну в якій живу, правителі з жиру бісяться а народ бідує. Якби у неї була гідна пенсія сиділа б в теплі взимку, а влітку на лавочці в сквері. І хоч що мені не кажіть не від того що їй це дуже подобається вона мерзне в переході".

Нагадаємо, жінка не відмовилася від сина-інваліда і 60 років носить його на руках.

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