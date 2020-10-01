Бабушка Елена, которая продает носки и чулки на станции метро Почайная в Киеве, давно стала местной знаменитостью

94-летняя старушка уже 30 лет торгует в переходеах, а не прогоняют ее отсюда потому, что ее «по телевизору показывают», – рассказала она корреспонденту «Громадського».

Раньше она торговала на Харьковской, 10 лет, на Теремках, на Крещатике и на других «точках». Как только вышла на пенсию, так сразу и подалась в торговлю.

«Чтобы люди смотрели, что я не прошу в таком возрасте, а еще хожу на работу», – говорит киевлянка.

Она признается, что ей досаждают сквозняки очень крепко, хотя к ним она уже как-то привыкла.

«Мне как-то Бог помогает», – уверена она.

Без помощи высших сил в жизни этой женщины, явно, не обошлось. Она выжила во времена Голодомора, а ее родители, две сестры и брат в 1933 году умерли.

По словам бабушки, четыре месяца назад ее даже хотели взять в Германию в качестве свидетеля, который пережил страшное время голода, чтобы она рассказала тем, кто отрицает геноцид, о том, что случилось в Украине в 1932-1933 годах.

«Они хотели такого свидетеля, что не так что написано, что был Голодомор, то они говорят, что не было. Ну хотели такого свидетеля взять, что он все знает. У нас в Голодомор вымерла семья наша с голода в 1933 году. Любка, Ульянка, братик Ваня, папа и мама. Не знаем, где похоронены. А Иосиф Солоций съел своего сына. Это Хмельницкая область, Старосинявский район, село Алексеевка», – говорит она.

Во время Второй мировой войны рядом с ней разорвалась авиабомба, однако ни один осколок не зацепил.

Несмотря на почтенный возраст и трудную работу, бабушка Лена не жалуется на жизнь:

«Я хотела кусочек хлеба. Больше ничего лучше я не хотела. А сейчас у меня, что хочешь, есть. Очень мне все помогают. Очень меня все уважают», – говорит она.

Женщина призналась, что живет у сына, которому 73 года. Кроме того, у нее есть еще сын и дочь, которые живут в других городах. Бабушка Лена уже успела обзавестись не только внуками, но и правнуками.

История пожилой киевлянки не оставила равнодушными пользователей:

«Потрясающе, что в 94 года человек работает и имеет такие ясные мозги. Позитивное отношение к жизни ярко отпечаталось на лице этой пожилой женщины! Прекрасно!», «Очень милая, особенно, когда улыбается. И у меня подозрение, что ей нужна такая работа. Иначе, пожалуй, ее уже не было. Дай ей Бог здоровья и счастливых лет жизни», «Еще пару таких бабушек – и будем выходить на пенсию не в 60, а в 90)», «Горько смотреть, что в таком возрасте человек должен мытариться, чтобы заработать себе на хлеб. Здоровья бабушке и стыд нашим чиновникам, что обрекли людей на такую старость», «А мне стыдно за страну в которой живу, правители с жиру бесятся а народ бедствует. Если бы у нее была достойная пенсия сидела бы в тепле зимой, а летом на лавочке в сквере. И хоть что мне не говорите не от того что ей это очень нравится она мерзнет в переходе».

Напомним, женщина не отказалась от сына-инвалида и 60 лет носит его на руках.

Ранее Politeka сообщала, что 60-летняя женщина нашла настоящую любовь и родила прекрасную дочь.

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