Телеведуча і блогер Олена Філонова зареєстрована кандидатом у мери Києва
Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на пост мера столиці Олену Філонову, висунуту міською організацією партії "Разом сила".
Постанова № 106 опублікована на сайті Київради.
Кияни негативно сприйняли таке рішення телеведучої.
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"Ну і кому потрібен цей цирк? Чого воно домагається? За неї ж проголосують тільки її родичі. Але голоси відтягне. Па**уда", " Клоунів вже достатньо, тепер ще й стриптизерки підуть в хід..клоуни закінчилися?", "Не гірше Верещук, а багато в чому значно краще. Обидві в мери не годяться", " Боже, кого ще ми там не бачили!",- пишуть українці в коментарях.
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