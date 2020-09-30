Телеведущая и блогер Елена Филонова зарегистрирована кандидатом в мэры Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра столицы Елену Филонову, выдвинутую городской организацией партии "Разом сила".

Постановление № 106 опубликовано на сайте Киевсовета.

Киевляне негативно восприняли такое решение телеведущей.

"Ну и кому нужен этот цирк? Чего оно добивается? За нее же проголосуют только ее родственники. Но голоса оттянет. Па**уда", " Клоунов уже достаточно,теперь еще и стриптизерши пойдут в ход..клоуны закончились?", "Не хуже Верещук, а во многом значительно лучше. Обе в меры не годятся", "Боже, кого еще мы там не видели!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.