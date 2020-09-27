Кияни розповіли, кого бачать фаворитами гонки за крісло мера столиці
Про те, кому віддають перевагу жителі Києва напередодні виборів, розповіло соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку" Інтер-акція", яке проводилося в період з 21 по 22 вересня.
Як показало опитування, вже зараз у передвиборній гонці можна виділити двох фаворитів: нинішнього мера Києва Віталія Кличка з 26,7% підтримки і лідера партії «Перемога Пальчевського», громадського діяча Андрія Пальчевського, який впевнено наздоганяє опонента з 22,4% голосів.
Всього в ході опитування було зафіксовано думку 1500 киян.
Рейтинги всіх кандидатів виглядають наступним чином:
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Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%
Андрій Пальчевський – (Перемога Пальчевського) - 22,4%
Микола Томенко – (Рідна країна) - 9,8%
Сергій Притула – (Голос) - 5,6%
Олександр Попов – (ОПЗЖ) - 5,3%
Ірина Верещук – (Слуга народу) - 5,1%
Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%
Ігор Смешко – (Сила і честь) - 4,6%
Олексій Кучеренко – Батьківщина) - 2,9%
Олександр Омельченко – (Єдність) - 2,5%
Сергій Гусовський – (За майбутнє) - 2,1%
Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%
Борислав Береза-1,5%
Сергій Шахов – (Наш край) - 1,2%.
Відзначимо, що в рейтингу партій, за які планують голосувати кияни на майбутніх виборах, політична сила Кличка «Удар» не увійшла навіть до трійки лідерів. Сам рейтинг виглядає так:
У той же час, варто відзначити, що багато киян негативно оцінюють роботу нинішнього градоначальника. Так, діями Кличка на посаді мера незадоволені 38,9% опитаних. На тлі таких настроїв у столиці його рейтинг продовжує падати. З початку вересня він знизився на 1,6%.
Коментуючи причини такого падіння рейтингу Кличка, політичний консультант Миколи Спиридонов зазначив, що однією з головних можна назвати хаотичну забудову столиці, а також серйозні проблеми з транспортом. Експерт також зазначив, що найбільше шансів скласти конкуренцію кличку зараз спостерігається саме у Пальчевського.
Нагадаємо, у Києві масово закривають школи і дитсадки, заява Кличка.
Як повідомляла Politeka, Кличко нарядив комунальників "від кутюр" і нарвався на гнів киян.
Також Politeka писала, що Кличко налякав киян "інфекційним вибухом".