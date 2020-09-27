Кияни розповіли, кого бачать фаворитами гонки за крісло мера столиці

Про те, кому віддають перевагу жителі Києва напередодні виборів, розповіло соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку" Інтер-акція", яке проводилося в період з 21 по 22 вересня.

Як показало опитування, вже зараз у передвиборній гонці можна виділити двох фаворитів: нинішнього мера Києва Віталія Кличка з 26,7% підтримки і лідера партії «Перемога Пальчевського», громадського діяча Андрія Пальчевського, який впевнено наздоганяє опонента з 22,4% голосів.

Всього в ході опитування було зафіксовано думку 1500 киян.

Рейтинги всіх кандидатів виглядають наступним чином:

Віталій Кличко – (УДАР) - 26,7%

Андрій Пальчевський – (Перемога Пальчевського) - 22,4%

Микола Томенко – (Рідна країна) - 9,8%

Сергій Притула – (Голос) - 5,6%

Олександр Попов – (ОПЗЖ) - 5,3%

Ірина Верещук – (Слуга народу) - 5,1%

Андрій Білецький – (Національний корпус) - 4,7%

Ігор Смешко – (Сила і честь) - 4,6%

Олексій Кучеренко – Батьківщина) - 2,9%

Олександр Омельченко – (Єдність) - 2,5%

Сергій Гусовський – (За майбутнє) - 2,1%

Дмитро Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза-1,5%

Сергій Шахов – (Наш край) - 1,2%.

Відзначимо, що в рейтингу партій, за які планують голосувати кияни на майбутніх виборах, політична сила Кличка «Удар» не увійшла навіть до трійки лідерів. Сам рейтинг виглядає так:

У той же час, варто відзначити, що багато киян негативно оцінюють роботу нинішнього градоначальника. Так, діями Кличка на посаді мера незадоволені 38,9% опитаних. На тлі таких настроїв у столиці його рейтинг продовжує падати. З початку вересня він знизився на 1,6%.

Коментуючи причини такого падіння рейтингу Кличка, політичний консультант Миколи Спиридонов зазначив, що однією з головних можна назвати хаотичну забудову столиці, а також серйозні проблеми з транспортом. Експерт також зазначив, що найбільше шансів скласти конкуренцію кличку зараз спостерігається саме у Пальчевського.

Нагадаємо, у Києві масово закривають школи і дитсадки, заява Кличка.

Як повідомляла Politeka, Кличко нарядив комунальників "від кутюр" і нарвався на гнів киян.

Також Politeka писала, що Кличко налякав киян "інфекційним вибухом".