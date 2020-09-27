Киевляне рассказали, кого видят фаворитами гонки за кресло мэра столицы

О том, кому отдают предпочтение жители Киева накануне выборов, рассказало социологическое исследование ОО «Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ "», которое проводилось в период с 21 по 22 сентября.

Как показал опрос, уже сейчас в предвыборной гонке можно выделить двух фаворитов: нынешнего мэра Киева Виталия Кличко с 26,7% поддержки и лидера партии «Победа Пальчевского», общественного деятеля Андрея Пальчевского, который уверенно догоняет оппонента с 22,4% голосов.

Всего в ходе опроса было зафиксировано мнение 1500 киевлян.

Рейтинги всех кандидатов выглядят следующим образом:

Виталий Кличко (УДАР) – 26,7%

Андрей Пальчевский (Перемога Пальчевського) – 22,4%

Николай Томенко (Рідна країна) – 9,8%

Сергей Притула (Голос) – 5,6%

Александр Попов (ОПЗЖ) – 5,3%

Ирина Верещук (Слуга народа) – 5,1%

Андрей Билецкий (Національний корпус) – 4,7%

Игорь Смешко (Сила і честь) – 4,6%

Алексей Кучеренко (Батьківщина) – 2,9%

Александр Омельченко (Єдність) – 2,5%

Сергей Гусовский (За майбутнє) – 2,1%

Дмитрий Гордон (Сила і честь) – 1,8%

Борислав Береза – 1,5%

Сергей Шахов (Наш край) – 1,2%.

Отметим, что в рейтинге партий, за которые планируют голосовать киевляне на будущих выборах, политическая сила Кличко «Удар» не вошла даже в тройку лидеров. Сам рейтинг выглядит так:

В то же время, стоит отметить, что многие киевляне негативно оценивают работу нынешнего градоначальника. Так, действиями Кличко на посту мэра недовольны 38,9% опрошенных. На фоне таких настроений в столице его рейтинг продолжает падать. С начала сентября он снизился на 1,6%.

Комментируя причины такого падения рейтинга Кличко, политический консультант Николая Спиридонов отметил, что одной из главных можно назвать хаотичную застройку столицы, а также серьезные проблемы с транспортом. Эксперт также отметил, что больше всего шансов составить конкуренцию Кличко сейчас наблюдается именно у Пальчевского.

Напомним, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, Кличко нарядил коммунальщиков "от кутюр" и нарвался на гнев киевлян.

Также Politeka писала, что Кличко припугнул киевлян "инфекционным взрывом".