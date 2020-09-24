У столиці найквардійцям з в/ч №3030 видали зіпсовані обідні пайки

Сталося це під час патрулювання, передає Politeka з посиланням на відео, розміщене у Facebook спільнотою Київ Оперативний.

На кадрах видно, як чоловіки розрізають канцелярським ножем пакет з гербом і написом. Чоловік, нахиляючись до пакету, періодично кашляє, швидше за все від "аромату", що виходить від пайка.

"Перевірили ще 10 подібних пайків, 4 з них були з таким же "сюрпризом" в середині", – сказано в повідомленні.

Користувачі по-різному відреагували на цей відеоролик. Деякі вважають, що це явний фейк і такого просто бути не може. Інші іронізують і обурюються.

"Це явний фейк, обман. Всі пакети закриті, а в загальному пакеті вода і черв'ячки ніби з фруктів. Звідки вони там взялися? Напевно шприцом туди посадили для контенту. А ви вуха розвісили. Головне що тепер не "мародер". Опаришей можна на хліб намазувати. Невже нікому не спало на думку,що дані пакети були пошкоджені з середини упаковки при неправильному зберіганні або транспортування,ось вміст втратило свій вакуум і з часом там завелися личинки. Візьміть вдома один внутрішній вакуумний пакет з гуляшем,проткніть його і загорніть в новий пакет і подивіться що потім буде в середині! Це абзац просто, вірити чи не вірити справа кожного, наш сухпай більш менш нормальний по оглядах і тд, але це обійняти і плакати йде планова заміна сухпая в частинах американських "морських котиків" НАТО. Не пропадати ж добру, виграли держтендер в Україні і поставляють. А ви радійте допомозі", - пишуть люди в коментарях.

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