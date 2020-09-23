Кияни побачали у небі над столицею військові літаки США

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікації в соцмережах.

Так, у небі над Києвом на фото і відео зафіксували американські військові конвертоплани Bell V-22 Osprey.

Військові літаки пролітали над Північним мостом.

Вірогідно, вони прибули на територію нашої країниу рамках військових навчань, які Збройні сили України проводять спільно із НАТО.

Згодом українські ЗМІ повідомили, що повітряні судна CV-22B Osprey беруть участь в спільних україно-американських навчаннях ССО, які пройдуть над Чорним морем і в західній частині України.

Конвертоплани навмисно пролітали над столицею досить низько - щоб журналісти могли зняти відео і сфотографувати їх, а очевидці могли помітити їх незвичну форму.

Слід зазначити, що конвертоплани Bell V-22 Osprey використовують для висадки десанту за допомогою канатів.

Як відомо, зараз в Україні проходять навчання Rapid Trident 2020, які спрямовані на вишкіл українських військовослужбовців різних військових спеціальностей за стандартами НАТО за допомогою іноземних інструкторів, які прибули до нашої країни із США, Канади, Великобританії, Литви та Польщі.

Раніше повідомлялось, що два конвертоплани з повітряно-тактичної групи ССО ЗСУ США в Європі пролетіли з Вінницької у Львівську область і взяли на борт бійців ЗСУ. Потім над одим з полігонів в Одеській області спецназівці двох країн десантувалися безпарашютним способом.

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