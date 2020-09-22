За останню добу в Києві китайським вірусом заразилися ще 270 осіб

Про це інформує Politeka з посиланням на дані щоденного звіту Міністерства охорони здоров'я України.

Всього ж, станом на 22 вересня, в Києві підтвердили 20028 випадків коронавірусу.

З початку пандемії видужали 5929 киян, померли - 325 осіб.

Що стосується Київської області, то в регіоні зафіксовано 8020 випадків китайського вірусу. Одужали 4999 українців, померла – 161 людина.

Politeka повідомляла, що з понеділка, 21 вересня, змінюється поділ України на карантинні зони. Так, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, в "червоній" зоні тепер не буде жодного обласного центру, а також значно скоротили список. У той же час змінилися умови, при яких населені пункти включають в "червону" або "помаранчеву" зони.

Відтак, до" Червоної " карантинної зони потрапляють міста та райони, в яких 75% ліжок у медзакладах завантажені протягом п'яти діб і буде виявлено перевищення середнього рівня захворюваності по Україні за 14 днів у більш ніж 5 разів.

У "помаранчевій" зоні з'явилася наступна норма: на масовому заході або в будь-якому закладі повинна бути інформація про площу і максимально можливу кількість відвідувачів. В цей же час скасовується заборона на перевезення в громадському транспорті людей при заповнюваності 50% сидячих місць.

Нагадавши, Кабмін прийняв нове жорстке рішення щодо карантину, що тепер буде з поїздками: повний список зон.

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