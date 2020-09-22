Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому потрібно знизити тарифи для жителів Києва

Він розповів про проблеми киян в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Лідер партії "Перемога Пальчевського" звернув увагу, що літні люди отримують занадто мало грошей для нормального життя в столиці. У підсумку багато городян ледь зводять кінці з кінцями.

"Перше, що треба зробити - це знизити тарифи, дійсно знизити. Хоча б тому, що я зараз сам розмовляю з людьми на районах Києва, зустрічаю бабусь які кажуть, що їх пенсії і доходи нижче 50 доларів на місяць, з яких половина відразу відлітає. Далі залишається дві пачки аспірину, пачка чаю, пакет молока - і на той світ", - зазначив Андрій Пальчевський.

За словами громадського діяча, чинна влада, включаючи мера Віталія Кличка не бажає знижувати тарифи, тому що сама з них годується:

"Треба розуміти, що Порошенко, Кличко і сьогоднішня влада, "президентура", назвемо так - це одне і те ж. Кличко і Порошенко-це одне і те ж. Влада на Банковій явно показує, судячи з того, що критика Кличка зникла взагалі, що у них налагодилися, я підозрюю, тісні ділові взаємини. І коли ви говорите, що не були знижені тарифи - так вони що вороги собі? Вони з цих тарифів мають. Хто командує "Київгазом"? Подивіться, хто командує всіма інстанціями, які збирають гроші з киян - родичі цих громадян, їх дружки, подільники, учасники тих же банд".

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