Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему нужно снизить тарифы для жителей Киева

Он рассказал о проблемах киевлян в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Лидер партии "Перемога Пальчевського" обратил внимание, что пожилые люди получают слишком мало денег для нормальной жизни в столице. В итоге многие горожане едва сводят концы с концами.

"Первое, что надо сделать - это понизить тарифы, действительно понизить. Хотя бы потому, что я сейчас сам разговариваю с людьми на районах Киева, встречаю бабушек которые говорят, что их пенсии и доходы ниже 50 долларов в месяц, из которых половина сразу улетает. Дальше остается две пачки аспирина, пачка чая, пакет молока - и на тот свет", - отметил Андрей Пальчевский.

По словам общественного деятеля, действующая власть, включая мэра Виталия Кличко не желает снижать тарифы, потому что сама с них кормится:

"Надо понимать, что Порошенко, Кличко и сегодняшняя власть, "президентура", назовем так - это одно и то же. Кличко и Порошенко - это одно и то же. Власть на Банковой явно показывает, судя по тому, что критика Кличко исчезла вообще, что у них наладились, я подозреваю, тесные деловые взаимоотношения. И Когда вы говорите, что не были понижены тарифы - так они что враги себе? Они с этих тарифов имеют. Кто командует "Киевгазом"? Посмотрите, кто командует всеми инстанциями, которые собирают деньги с киевлян - родственнички этих граждан, их дружки, подельники, участники тех же банд".

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