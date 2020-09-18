Мер Києва Віталій Кличко зобов'язаний відзвітувати перед мешканцями столиці

Про це у відеозверненні заявив громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Він задається питанням, як можна вкрасти 4 млрд і не побудувати жодної станції метро за шість років.

"Андрій Пальчевський з вами. У мене і у всіх киян багато питань до Віталія Кличка. Як можна вкрасти 4 млрд і не побудувати жодної станції метро за шість років? Чому Київ відданий на розтерзання будівельної мафії, ваших дружків, Войцеховському, Микитасю, Комарницькому? Навіть після публічних викриттів ці схеми продовжують працювати і ви перераховуєте безкарно на ці фірми сотні мільйонів наших грошей", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Популярні новини зараз

Нацбанк після скандалу вводить в обіг нові гроші, як вони виглядають: "З 15 вересня..."

Мокра Каменських в "залізному" бюстгальтері показала, як виглядає "кайф": "Ух ти яка…"

З'явилося рідкісне фото з усіма дітьми Христини Орбакайте: "Такі худі..."

Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст приголомшила новою зміною в зовнішності:" Королева!"
Показати ще

Громадський діяч також не розуміє, чому люди Віталія Кличка, яких ловили на хабарах і щодо яких заведені кримінальні справи, продовжують працювати з мером в КМДА.

"Чому тендер на закупівлю автобусів у Києві досі виграє фірма регіонала Святаша, який перебуває в розшуку? Це ж неможливо повірити... Чому замість сучасної лікарні, яку Ви обіцяли п'ять років тому, досі звалище? Чому спальні райони Києва перетворилися або перетворюються на гетто?",- продовжив лідер партії"Перемога Пальчевського".

Кличко, выходи... на дебаты!

Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 18. September 2020

Тому Андрій Пальчевський вирішив викликати чинного мера Віталія Кличка на публічні дебати.

"Ще багато інших питань до вас, Віталій Кличко, у киян і у мене особисто, тому я викликаю вас на дебати. Чекаю. Ваші питання, дорогі кияни, для Кличка залишайте під коментарями. До побачення, переможемо!,- резюмував громадський діяч у своєму відеозверненні на Facebook.

Нагадавши, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розкрив сумну долю "Слуги народу" Юзика.