Мер Києва Віталій Кличко зобов'язаний відзвітувати перед мешканцями столиці

Про це у відеозверненні заявив громадський діяч і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Він задається питанням, як можна вкрасти 4 млрд і не побудувати жодної станції метро за шість років.

"Андрій Пальчевський з вами. У мене і у всіх киян багато питань до Віталія Кличка. Як можна вкрасти 4 млрд і не побудувати жодної станції метро за шість років? Чому Київ відданий на розтерзання будівельної мафії, ваших дружків, Войцеховському, Микитасю, Комарницькому? Навіть після публічних викриттів ці схеми продовжують працювати і ви перераховуєте безкарно на ці фірми сотні мільйонів наших грошей", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Громадський діяч також не розуміє, чому люди Віталія Кличка, яких ловили на хабарах і щодо яких заведені кримінальні справи, продовжують працювати з мером в КМДА.

"Чому тендер на закупівлю автобусів у Києві досі виграє фірма регіонала Святаша, який перебуває в розшуку? Це ж неможливо повірити... Чому замість сучасної лікарні, яку Ви обіцяли п'ять років тому, досі звалище? Чому спальні райони Києва перетворилися або перетворюються на гетто?",- продовжив лідер партії"Перемога Пальчевського".

Тому Андрій Пальчевський вирішив викликати чинного мера Віталія Кличка на публічні дебати.

"Ще багато інших питань до вас, Віталій Кличко, у киян і у мене особисто, тому я викликаю вас на дебати. Чекаю. Ваші питання, дорогі кияни, для Кличка залишайте під коментарями. До побачення, переможемо!,- резюмував громадський діяч у своєму відеозверненні на Facebook.

Нагадавши, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

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