Український громадський діяч Андрій Пальчевський розклав по поличках "абсурдний" інцидент, в якому опинився замішаний нинішній мер Київа Віталій Кличко

Мова про те, що Кличко присвоїв забутий в кафе мобільний телефон одній зі знайомих Пальчевського, разом з якою і ще кількома людьми той проводив зустріч. Згодом мер навіть повідомив про "знахідку" у соцмережі Фейсбук.

Пальчевський прокоментував ситуацію в студії Politeka Online.

"Ніхто не повірив в абсурдність цієї ситуації, але офіціанти стверджують, що це був Кличко, підтвердженням того, що Кличко цей телефон отримав, є цей божевільний, з моєї точки зору, пост. Заява в поліцію була написана, продовження буде. Кличко поки не знає, що є свідчення людей, які просили, щоб він не забирав телефон", - зазначив Пальчевський.

За словами громадського діяча, незважаючи на всю курйозність ситуації, гряде "серйозний розгляд".

"Я думаю, що це буде серйозний розгляд. З одного боку, він курйозний такий, а з іншого боку... Ви уявляєте собі, сидить Трамп, курить, раптом підбігає Байден, або навпаки, і тягне у Трампа портфель. А коли його зупиняє поліція або офіціант, він каже: "Ви знаєте, це сам президент мене попросив..." Це ж абсурдна ситуація. Уявити собі, як мер будь-якого великого міста... Взагалі, навіщо брати в руки чужу річ. Навіщо? Там може виявитися все, що завгодно. Вони курочили цей телефон довше, ніж добу. Погана новина для всіх, хто курочить телефони з 6-ти або 8-мизначним пін-кодом: це практично неможливо, займає кілька місяців...", - поділився своєю точкою зору Пальчевський.

У підсумку, громадський діяч додав, що розуміє, чому Кличко не втримався: "Я теж із задоволенням заглянув би, якби Віталій Кличко, показав мені, кому він дзвонить, які інструкції отримує..."

Нагадавши, Пальчевський вказав українцям на головну хитрість влади перед виборами.

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