У жовтні кияни повинні готуватися до туманів і нічних заморозків, але вдень все ще буде відносно тепла погода
Як вважає метеоролог, вже в другій половині жовтня в Києві піде перший мокрий сніг, проте температура залишатиметься високою. Зима цього року очікується малосніжною з відлигами.
Також на думку, народного синоптика Леоніда Горбаня, в жовтні випаде сніг, проте температура теж впаде до нуля і нижче.
Як повідомлялося раніше, кияни в метро масово порушують карантин.
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Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.
У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.
Як відомо, вже з п'ятниці в Україні сильно похолодає, а вночі в деяких областях навіть можливі перші заморозки. Втім, це не означає, що потепління більше не буде, адже в жовтні в Україну традиційно приходить бабине літо.
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