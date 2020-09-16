У жовтні кияни повинні готуватися до туманів і нічних заморозків, але вдень все ще буде відносно тепла погода

Про це заявила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає Znaj.

Як вважає метеоролог, вже в другій половині жовтня в Києві піде перший мокрий сніг, проте температура залишатиметься високою. Зима цього року очікується малосніжною з відлигами.

Також на думку, народного синоптика Леоніда Горбаня, в жовтні випаде сніг, проте температура теж впаде до нуля і нижче.

Як повідомлялося раніше, кияни в метро масово порушують карантин.

Незважаючи на посилення в Києві карантинних обмежень через потрапляння столиці в "помаранчеву" зону карантину, українці не надягають маски в громадському транспорті.

У списку карантинних обмежень серед іншого, повідомляється, що пасажирів громадського транспорту повинні перевозити тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Як відомо, вже з п'ятниці в Україні сильно похолодає, а вночі в деяких областях навіть можливі перші заморозки. Втім, це не означає, що потепління більше не буде, адже в жовтні в Україну традиційно приходить бабине літо.

Раніше ми писали, що зміни клімату негативно позначаться на українській екології. Вже відомо, що деякі рослини просто не зможуть існувати в такому середовищі.

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