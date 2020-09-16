В октябре киевляне должны готовиться к туманам и ночным заморозкам, но днем все еще будет относительно теплая погода
Как считает метеоролог, уже во второй половине октября в Киеве пойдет первый мокрый снег, однако температура будет оставаться высокой. Зима в этом году ожидается малоснежной с оттепелями.
Также по мнению, народного синоптика Леонида Горбаня, в октябре выпадет снег, однако температура тоже упадет до нуля и ниже.
Как сообщалось ранее, киевляне в метро массово нарушают карантин.
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В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.
Как известно, уже с пятницы в Украине сильно похолодает, а ночью в некоторых областях даже возможны первые заморозки. Впрочем, это не значит, что потепления больше не будет, ведь в октябре в Украину традиционно приходит бабье лето.
Ранее мы писали, что изменения климата негативно скажутся на украинской экологии. Уже известно, что некоторые растения просто не смогут существовать в такой среде.
Как сообщала Politeka, погода снова задаст жару украинцам, синоптики предупредили об опасности: детальный прогноз.
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