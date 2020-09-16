В октябре киевляне должны готовиться к туманам и ночным заморозкам, но днем все еще будет относительно теплая погода

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Znaj.

Как считает метеоролог, уже во второй половине октября в Киеве пойдет первый мокрый снег, однако температура будет оставаться высокой. Зима в этом году ожидается малоснежной с оттепелями. 

Также по мнению, народного синоптика Леонида Горбаня, в октябре выпадет снег, однако температура тоже упадет до нуля и ниже. 

осень, люди, погода

Как сообщалось ранее, киевляне в метро массово нарушают карантин.

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Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.

В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

Харьков, метро, маски

Как известно, уже с пятницы в Украине сильно похолодает, а ночью в некоторых областях даже возможны первые заморозки. Впрочем, это не значит, что потепления больше не будет, ведь в октябре в Украину традиционно приходит бабье лето.

Ранее мы писали, что изменения климата негативно скажутся на украинской экологии. Уже известно, что некоторые растения просто не смогут существовать в такой среде.

Как сообщала Politeka, погода снова задаст жару украинцам, синоптики предупредили об опасности: детальный прогноз.

Также Politeka писала, что мощный антициклон поиздевается над украинцами, где ожидать удара погоды: "жара до +31 и...".