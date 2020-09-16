В октябре киевляне должны готовиться к туманам и ночным заморозкам, но днем все еще будет относительно теплая погода

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает Znaj.

Как считает метеоролог, уже во второй половине октября в Киеве пойдет первый мокрый снег, однако температура будет оставаться высокой. Зима в этом году ожидается малоснежной с оттепелями.

Также по мнению, народного синоптика Леонида Горбаня, в октябре выпадет снег, однако температура тоже упадет до нуля и ниже.

Как сообщалось ранее, киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.



В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.



