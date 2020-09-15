Заступництво мера Києва Віталія Кличка дозволяє будівельному лобі зводити об'єкти з порушеннями і без необхідної документації

В результаті інвестори 53,3% будівництв ризикують залишитися без житла, повідомляється на інформаційному сайті народного депутата Олександра Дубінського dubinsky.pro.

"Купівля новобудов у Києві залишається дуже ризиковим заходом. Дослідники Monitor.Estate вирахували, що більше половини житлових будинків, які зводяться в столиц, точніше - 232 об'єкта або 53,3% будівництв, є ризиковими. Незважаючи на це, ніхто не заважає компаніям вести продажі нерухомості, відверто обманюючи населення. Найпоширеніша проблема-це будівництво житла без сформованої земельної ділянки або з порушенням цільового використання землі. Тобто компанія отримує дозвіл на зведення, скажімо, ТРЦ, але будує на цьому місці житловий будинок. Звичайно, новоселам про це ніхто не розповідає, А коли з часом виникають проблеми зі здачею будинку, вони дізнаються все підґрунтя проблеми", - йдеться в матеріалі.

Там повідомляється, що, за підрахунками дослідників, подібні порушення зараз спостерігаються у 180 споруджуваних будинків у Києві, тобто - у 41,3% проблемних об'єктів.

“На другому місці стоїть проблема з отриманням всіх дозвільних документів на будівництво - вона зустрічається у 113 будинків або 25,9% об'єктів. Людям починають продавати майбутні квартири ще до отримання всіх потрібних паперів на житло. Ще близько 20 столичних будинків (4,5%) зводиться без наявності всіх необхідних ліцензій і дозволів у самих будівельників. Тобто житлом займаються самозванці, які не мають права на цей вид діяльності. Згідно з дослідженням, найгостріше проблема з ризиковими новобудовами стоїть у Деснянському районі столиці, де на них припадає 95,2% новобудов. На другому місці в проблемному рейтингу знаходиться Голосіївський район (60,3%), а на третьому-Шевченківський (55,6%)", - пояснює dubinsky.pro.

Автор підкреслює, що допускають порушення забудовники дозволяють собі це, так як знаходяться під заступництвом Віталія Кличка.

“Головне в Київському будівництві домовитися з місцевими смотрящими і відстебнути їм частку. Дотримуватися правил і отримувати всі потрібні дозволи - необов'язково. Будівельне лобі повністю контролює керівництво міста в особі мера Віталія Кличка, тому порушники перебувають під його заступництвом і відчувають себе абсолютно безкарно. При таких домовленостях їм ніхто не заважає обманювати інвесторів: люди навіть не віддають собі звіт, що можуть залишитися без квартир, повністю сплативши квадратні метри", - резюмується в статті.