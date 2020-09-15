Покровительство мэра Киева Виталия Кличко позволяет строительному лобби возводить объекты с нарушениями и без необходимой документации

В результате инвесторы 53,3% строек рискуют остаться без жилья, сообщается на информационном сайте народного депутата Александра Дубинского dubinsky.pro.

“Покупка новостроек в Киеве остается очень рисковым мероприятием. Исследователи Monitor.Estate высчитали, что больше половины возводимых в столице жилых домов, точнее - 232 объекта или 53,3% строек, являются рисковыми. Невзирая на это, никто не мешает компаниям вести продажи недвижимости, откровенно обманывая население. Самая распространенная проблема - это строительство жилья без сформированного земельного участка либо с нарушением целевого использования земли. То есть компания получает разрешение на возведение, скажем, ТРЦ, но строит на этом месте жилой дом. Конечно, новоселам об этом никто не рассказывает, а когда со временем возникают проблемы со сдачей дома, они узнают всю подоплеку проблемы”, - говорится в материале.

Там сообщается, что, по подсчетам исследователей, подобные нарушения сейчас наблюдаются у 180 строящихся домов в Киеве, то есть - у 41,3% проблемных объектов.

“На втором месте стоит проблема с получением всех разрешительных документов на стройку - она встречается у 113 домов или 25,9% объектов. Людям начинают продавать будущие квартиры еще до получения всех нужных бумаг на жилье. Еще порядка 20 столичных домов (4,5%) возводится без наличия всех необходимых лицензий и разрешений у самих строителей. То есть жильем занимаются самозванцы, не имеющие права на этот вид деятельности. Согласно исследованию, острее всего проблема с рисковыми новостройками стоит в Деснянском районе столицы, где на них приходится 95,2% новостроек. На втором месте в проблемном рейтинге находится Голосеевский район (60,3%), а на третьем - Шевченковский (55,6%)”, - поясняет dubinsky.pro.

Автор подчеркивает, что допускающие нарушения застройщики позволяют себе это, так как находятся под покровительством Виталия Кличко.

“Главное в киевском строительстве договориться с местными смотрящими и отстегнуть им долю. Соблюдать правила и получать все нужные разрешения - необязательно. Строительное лобби полностью контролирует руководство города в лице мэра Виталия Кличко, потому нарушители находятся под его покровительством и чувствуют себя совершенно безнаказанно. При таких договоренностях им никто не мешает обманывать инвесторов: люди даже не отдают себе отчет, что могут остаться без квартир, полностью оплатив квадратные метры”, - резюмируется в статье.